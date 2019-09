Visualizza questo post su Instagram

Vorrei fare un pisolino o una pennica come si dice a Roma. Questo è l’esatto momento in cui sono tra L’aldilà e L’aldiqua. Non si capisce se rido o se penso, o se semplicemente mi sto chiedendo: “ ma poi la vita è così come è, voglio dire è così perché è già stata scritta da qualcuno o siamo noi che ce la scriviamo e ancora non lo sappiamo?”. Quante volte questa domanda da piccolo, quante volte io e il mio migliore amico Checco ce la siamo posta… Tutto si è mosso così nella mia vita, nel mio modo di vedere le cose e gli eventi anche quelli più forti, fuori controllo in apparenza. Non ci sono cose di cui non siamo responsabili. Forse ci sono cose di cui non siamo coscienti ma di sicuro inconsciamente artefici… l’unica risposta che posso dare ancora dopo anni e una vita alla ricerca della verità su di me, su Dio e su chi siamo, che ogni volta che le cose sono apparse incrontrollabili io ho “mollato” la presa, mi sono affidato e inevitabilmente privo di ogni Aspettativa, puntualmente sono Rinato. Nuovo più forte e consapevole. E ogni volta tutto questo mi portava a mettere una pietra a quello che poi sarei diventato, come uomo e come spirito. Non ci si ferma mai nella ricerca. Oggi è Venerdì Santo. Una bellissima Luce esploderà nella rinascita interiore di chi può crederci ma anche di chi inconsciamente potrebbe rispondere:” E se invece lo sapessimo?” MV. _____clicca in bio e inizia a leggere o ad ascoltare parte di questo cammino. #trainingolisticototale #venerdisanto #jesus #meditation #lifecoach #model ———ph @massimorubini grande fotografo che ti ruba i pensieri all’improvviso ☀️