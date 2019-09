Il cast di Amici Celebrities sta piano piano prendendo forma e salgono ad otto i concorrenti ufficiali annunciati dai promo televisivi, per un totale di nove se raccogliamo anche il nome di Cristina Donadio (nota ai più per aver interpretato il personaggio di Scianel in Gomorra) anticipato dal portale SuperGuidaTv.

Gli otto concorrenti ufficiali annunciati dal promo sono Joe Bastianich, Laura Torrisi, Ciro Ferrara, Emanuele Filiberto di Savoia, Pamela Camassa con il compagno Filippo Bisciglia, Francesca Manzini e l’ex gieffino ed ora attore Raniero Monaco di Lapio.

A loro dovrebbero aggiungersi, come riporta Blogo, uno fra Luca Argentero e Claudio Amendola.

Al momento fra le poche certezze che abbiamo su questo programma è che sarà totalmente registrato, la prima puntata sarà condotta da Maria De Filippi (mentre le successive quattro da Michelle Hunziker) e che in giuria ci saranno Giuliano Peparini e Platinette.

Il programma dovrebbe iniziare a metà ottobre, al termine della seconda edizione di Temptation Island Vip (che è stata anticipata e che inizierà questo lunedì).