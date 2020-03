Pio e Amadeo sono stati ospiti fissi della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. Durante le puntate del serale i due comici hanno fatto ridere tutti i ragazzi e anche i prof, tranne uno, Alex Britti, che è rimasto quasi sempre impassibile alle gag del famoso duo. Una battuta in particolare ha lasciato di ghiaccio il cantante, quella sulla sua ex fidanzata, Luisa Corna.

“Chi non è cresciuto con i successi di Alex Britti?! Soprattutto con un successo tuo, con Luisa Corna, mamma mia, quando Alex si bombò Luisa Corna. Andate a vedere il calendario 2003 di Luisa Corna, là son cresciuto tantissimo io, sono usciti i baffi e mi è cambiata la voce”.

Oggi in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, Alex Britti ha spiegato come mai non rideva durante i siparietti di Pio e Amedeo. Il cantante di Oggi Sono Io ha detto che non ama le battute troppo volgari e che con lui nessuno si deve “allargare” troppo.

“Perché ero ombroso? Sono un tipo che sorride, ma allo stesso tempo lancio un messaggio codificato: con me nun te devi allargà troppo. Alcune battute le trovo divertenti, non mi piacciono quando diventano troppo volgari; e poi che devo ride’ per forza”.

Amici 18: la reazione di Alex Britti alle battute di Pio e Amedeo, il video.

