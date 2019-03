Poco fa durante la puntata quotidiana di Amici su Real Time hanno spiegato il motivo dell’abbandono di Alessandro Casillo. Adesso il ragazzo si rivolge direttamente a Maria.

Il cantante ha pubblicato il suo primo post Instagram dal suo ritiro. Si tratta della lettera in versione integrale che è stata trasmessa su Real Time.

Casillo rivela il motivo della sua decisione. Alessandro parla anche a Maria De Filippi, che alla fine ringrazia dal profondo del suo cuore.

“Chiedo scusa a tutti per non essermi fatto vivo in questi giorni…

voglio rassicurare e chiarire che sto bene, non ho avuto nessun “attacco” come leggo in giro, va tutto bene.

ho letto tantissime parole di affetto e di sostegno e non esistono davvero parole per ringraziarvi. ❤️

Avanti tutta

Ale”.