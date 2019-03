Amici quest’anno ha deciso di fare le cose in grande e dopo aver arruolato Ricky Martin come coach (fino a qualche anno fa c’erano Emma Marrone e Moreno, per dire), Maria De Filippi ha richiamato in giuria anche Loredana Bertè.

A loro potrebbe aggiungersi anche Fabio Rovazzi, come anticipato da TgCom, che potrebbe sedere proprio di fianco all’interprete con i capelli blu.

Rovazzi lo scorso anno a Tv Sorrisi & Canzoni aveva infatti espresso il desiderio di partecipare come giurato ad Amici ed a quanto pare è stato accontentato.

“Cantare non è il mio talento. Fra The Voice o X Factor? Potrei essere più credibile ad Amici, che ha svariati elementi oltre al canto”.

Rovazzi approderà alla corte di Maria De Filippi dopo aver condotto Sanremo Giovani con Pippo Baudo ed esser salito sul palco del Festival di Sanremo di Claudio Baglioni come super ospite. Insomma, mica briciole.

Fabio Rovazzi ad Amici, le parole di TgCom