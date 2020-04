Javier di Amici 19 è un vero e proprio donnaiolo e dopo aver archiviato la sua storia con la ballerina Sol ha avuto un flirt nella scuola con la compagna Talisa, salvo poi lasciarla perché invaghito di Virginia, ballerina professionista con cui lavora da mesi.

Javier, infatti, ha palesemente chiesto a Virginia di poter andare a casa sua “a dormire” una volta finita la trasmissione, ma la ballerina non è sembrata particolarmente interessata.

A raccontare un aneddoto su loro è stata oggi Talisa che – in diretta su Instagram con la cantante Martina Beltrami – ha confessato:

Talisa ha poi avuto parole dolci anche su Sol, l’ex fidanzata di Javier.

Infine – come riporta GossipeTv – Talisa ha parlato direttamente di Javier:

“Io sto guardando il programma per la gara. Spero che vinca Javier, cioè lo merita. È una questione di talento, non di chi è meglio. Se parliamo di persona, Nicolai non è stato un santo durante il percorso. Non siamo lì per essere giudicati come persone, ma per il nostro talento e il nostro lavoro. Non è una soap, non giudicare la persona ma il talento”.