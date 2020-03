Ad Amici 19 il ballerino Valentin è stato cacciato da Maria De Filippi dopo che lui aveva annunciato che si sarebbe ritirato a prescindere dall’andamento della sfida (che lo vedeva contro il cantante Jacopo).

“Io sono arrabbiato per come vanno le cose perché ci focalizziamo su altre cose e non sul ballo ed io non posso esprimermi al massimo, quindi anche se vinco questa sfida contro Jacopo io esco. Perché sento che non posso esprimermi al 100%. Soprattutto quando sento che una giuria può sbagliare quando era chiaro che Javier avesse ballato meglio di Nicolai”.

La risposta della conduttrice a questo punto è stata più dura del previsto:

“Io credo che tu valga, ma quando hai di fronte uno che dice ‘anche se vinco me ne vado’ allora per me puoi andartene, questo programma c’è da 20 anni. Tu hai avuto un maestro di danza di latino americano perché non ti andavano bene i tre professori. Sai perfettamente cosa fai. E non mi fare entrare nei dettagli di come ti stai comportando. Ti stai comportando bene a lezione, Valentin? Non sei rispettoso nei confronti della tua insegnante e lo sai”.

Il ballerino a questo punto ha risposto facendo una strana allusione:

“Ora perché ho detto questa cosa entriamo in altri discorsi…”

Trovando però in Queen Mary un muro: lei con il suo discorso non stava “alludendo ad altri discorsi”, bensì parlava della maestra di latino americano Natalia Titova.

“No, no, no, non sto parlando di quello che pensi tu, Valentin. Non mi appartiene e non lo farei mai. Sto parlando di Natalia, la tua maestra”.

A cosa si riferiva Valentin? Alla discussa tresca che avrebbe o avrebbe avuto con la ballerina Francesca Tocca? Quel rumor – mai smentito da nessuno – era stato messo in giro dal settimanale Chi e parlava addirittura di crisi fra Francesca ed il compagno Raimondo Todaro.