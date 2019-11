La risposta di Paquetà a Rivaldo

Il Brasile rompe il digiuno e, dopo 5 partite senza vittoria, sconfigge 3-0 la Corea del Sud nell’amichevole disputata ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi. Molta “Italia” nel tris della seleçao con le reti del milanista Paquetà, dell’ex interista Coutinho e del terzino della Juventus, Danilo.

Con l’assenza di Neymar, l’uomo più atteso probabilmente era proprio Paquetà. Nei giorni scorsi infatti il centrocampista del Milan era stato bersaglio di critiche di Rivaldo (anche lui ex rossonero), che non aveva nascosto le sue perplessità sulla scelta di affidargli la maglia numero 10 (“quella casacca ha un peso, così rischia di bruciarsi”). L’ex Flamengo era stato però difeso dal ct verdeoro Tite, sicuro che Lucas “diventerà un grande giocatore e presto lo dimostrerà anche nel Milan”. Evidentemente le frasi di Rivaldo hanno smosso Paquetà, che al 9′ ha sbloccato il match sfruttando l’assist da sinistra di Renan Lodi. Al 36′ punizione di magistrale di Coutinho per il 2-0, nella ripresa al 60′ il definitivo tris con un gran destro al volo dello juventino Danilo, servito ancora da Renan Lodi. Il Brasile spezza così il digiuno di vittorie che durava dalla finale di Coppa America dello scorso 7 luglio contro il Perù, vinta 3-1. Poi 3 pareggi e due sconfitte (tutte in amichevole), l’ultima venerdì 15 contro l’Argentina in Arabia Saudita.