VIENNA – Neymar è tornato e il Brasile sogna di salire sul tetto del mondo. La marcia di avvicinamento della Selecao a Russia 2018 prosegue nel migliore dei mondi. Nell’ultima amichevole prima dell’esordio nella rassegna iridata che prenderà il via giovedì, la nazionale del ct Tite domina in amichevole contro l’Austria, battuta con un netto 3-0. La notizia migliore è quella relativa alle condizioni del fuoriclasse del Psg: a Vienna Neymar parte titolare e va in gol, bissando la rete segnata la scorsa settimana contro la Croazia nel suo ritorno in campo dopo tre mesi di stop.



A sbloccare la gara ci pensa al 36′ Gabriel Jesus, che si avventa su una conclusione di Marcelo deviata e insacca. Nella ripresa Neymar firma il raddoppio al 63′ con un gol straordinario: pescato in area da Willian, l’ex Barcellona mette letteralmente a sedere Dragovic e infila Lindner con un chirurgico tiro sotto le gambe. Sei minuti dopo cala il tris Coutinho che, servito in profondità da Firmino, sfrutta lo spazio davanti a sé per presentarsi a tu per tu con il portiere austriaco e chiudere i conti. Il Brasile sembra in grande forma: le pretendenti al titolo mondiale sono avvisate.

Fonte