DORTMUND – Gol e spettacolo al Westfalenstadion di Dortmund. Finisce in parità l’amichevole di lusso tra Germania e Argentina, con l’Albiceleste che rimonta due reti ai tedeschi. I gol di Gnabry e Havertz illudono i padroni di casa, ma nella ripresa l’Argentina risponde fissando il risultato finale sul 2-2. La Germania parte bene e sblocca il match al 15′ grazie al destro di Gnabry, che al 22′ confeziona l’assist per il raddoppio del centrocampista del Bayer Leverkusen.



La reazione della Seleccion arriva nella ripresa. Al 66′ Alario accorcia le distanze con un colpo di testa vincente e all’85’ Ocampos completa la rimonta. In campo tanti italiani: lo juventino Emre Can nella formazione di Loew, che ha schierato il bianconero nella difesa a tre, mentre dall’altra parte Scaloni ha inserito nell’11 titolare De Paul (Udinese, clamoroso il suo palo), Lautaro Martinez (Inter) e Dybala (Juventus). Sono rimasti in panchina, invece, Pezzella (Fiorentina) e Musso (Udinese).

