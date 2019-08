Il Parma supera la Sampdoria

Pesante sconfitta per l’Atalanta, battuta 4-1 in Spagna dal Getafe nell’ultima delle quattro amichevoli internazionali in calendario nel suo precampionato. Provata dall’inizio da Gasperini la coppia Muriel-Zapata con Gomez dietro. Gli spagnoli, quinti nella Liga nella scorsa stagione e in Europa League, passano dopo 10 minuti con Arambarri, inseritosi su un disimpegno all’indietro di Toloi; al 42′ Pasalic riceve da Muriel defilato a destra trovando la risposta di Soria, mentre allo scadere del primo tempo Gollini salva la porta opponendosi al colpo di testa di Djene su corner di Damian. Quest’ultimo nella ripresa raddoppia di testa (22′) su punizione dalla destra di Bergara, quindi Muriel (25′) riduce le distanze su rigore e nel finale arrivano le altre due marcature spagnole di Olivera (38′) di testa da calcio d’angolo e Angel al 3′ di recupero. Assenti il convalescente Castagne e il nuovo arrivo Skrtel.

E’ calcio vero al Tardini, anticipo di Serie A e tanta voglia di vincere anche se è un’amichevole. Sorride il Parma che vince 2-1, ma la Sampdoria può essere soddisfatta. La squadra di Di Francesco riesce subito ad entrare in partita e al 5′ Ramirez inventa un jolly straordinario: il suo sinistro dai 20 metri non concede margini di intervento a Sepe. Meglio la Sampdoria in avvio con Jankto che al 15′ non finalizza da buona posizione. C’è il tentativo di poco a lato di Quagliarella, poi al 22′ il Parma pareggia. Fallo netto di Colley su Gervinho. Dagli undici metri va Inglese, il suo tiro è respinto da Audero, ma ancora Inglese concretizza la ribattuta del portiere blucerchiato. Prima del riposo bella discesa di Gervinho che appoggia centralmente per Inglese ma il riflesso di Audero è davvero straordinario. Nella ripresa le due squadre cercano il raddoppio: inizia Ramirez che si fa stoppare da Colombi in uscita, poi Gervinho in contropiede si fa anticipare da Audero in uscita. Nel finale di tempo, al 35′, il Parma chiude i giochi: Sprocati raccoglie il pallone fuori area e spara un destro stupendo che Audero non prova neanche a parare.

Bologna ko con il Villarreal

Sette gol, spettacolo e bel calcio, ma alla fine è il Villarreal ad aggiudicarsi l’amichevole di San Marino contro il Bologna. La squadra del “sottomarino giallo” si impone 4-3. Nel primo tempo spagnoli in vantaggio al 5° con Gomez, al 24° il pareggio di Palacio per i rossoblù. Nella ripresa ben 5 gol: comincia Cazorla al 17°, al 21° arriva l’1-3 di Chukwueze, al 29° accorcia Santander e al 36° Tomiyasu sigla il 3-3 per il Bologna. Non è finita, al 40° arriva la rete di Moreno che fissa il risultato sul 4-3 per il Villarreal.