Tutti i vincitori degli American Music Awards 2018: grande successo per Taylor Swift e Camila Cabello, delude Drake.

Si è svolta nella nottata italiana la premiazione degli American Music Awards 2018, edizione numero 46 degli ambiti premi statunitensi. La cerimonia è andata in scena al Microsoft Theater di Los Angeles ed è stata presentata dall’attrice americana Tracee Ellis Ross.

A trionfare in questa edizione è stata ancora una volta una Taylor Swift da record, capace di aggiudicarsi ben 4 riconoscimenti. Altrettanti ne ha conquistati la debuttante Camila Cabello, ex Fifth Harmony nonché partecipante alla seconda stagione di X Factor USA.

American Music Awards 2018: le performance della serata

Molte le performance di grande intensità in questa edizione degli AMA 2018. La regina della serata, Taylor Swift, ha emozionato il pubblico con una bella versione di I Did Something Bad. Camila Cabello si è invece esibita con la sua Consequences, canzone presentata in una nuova veste orchestrale pochi giorni fa. Da segnalare anche la dolce With You dell’intramontabile Mariah Carey, la Bohemian Rhapsody nella versione dei Panic! At the Disco e il commovente tributo all’immortale Aretha Franklin (scomparsa lo scorso agosto), ricordata da Gladys Knight, Ledisi, Mary Mary, Donnie McClurkin e CeCe Winans.

Su Instagram Taylor Swift ha voluto esprimere la sua gioia per il successo della serata:

Delusione Drake agli American Music Awards 2018

Con 8 nomination a testa, i più attesi in questa edizione degli AMA 2018 erano i rapper Drake e Cardi B, autentici mattatori sulla scena americana degli ultimi anni. Se però l’Almanazar si è difesa riuscendo a imporsi in due categorie, per il canadese la delusione è stata totale, con zero riconoscimenti ottenuti.

Risultati non soddisfacenti anche per Ed Sheeran, sconfitto in ogni categoria, e Dua Lipa, mentre tra i gruppi a sorpresa gli Imagine Dragons vengono superati dai Migos.

American Music Awards 2018: tutti i vincitori

Di seguito la lista delle nomination agli AMA 2018 (in grassetto i vincitori):

Artist of the Year: Taylor Swift, Drake, Imagine Dragons, Post Malone, Ed Sheeran

New Artist of the Year: Camila Cabello, Cardi B, Dua Lipa, Khalid, XXXTentacion

Collaboration of the Year: Havana (Camila Cabello feat. Young Thug), Finesse (Bruno Mars feat. Cardi B), Rockstar (Post Malone feat. 21 Savage), Meant to Be (Bebe Rexha feat. Florida Georgia Line), The Middle (Zedd feat. Marin Morris and Grey)

Video of the Year: Havana (Camila Cabello feat. Young Thug), Bodak Yellow (Cardi B), God’s Plan (Drake)

Tour of the Year: Taylor Swift, Beyoncé & Jay-Z, Bruno Mars, Ed Sheeran, U2

Favorite Social Artist: BTS, Cardi B, Ariana Grande, Demi Lovato, Shawn Mendes

Favorite Soundtrack: Black Panther, The Greatest Showman, The Fate of the Furious

Favorite Male Artist – Pop/Rock: Post Malone, Drake, Ed Sheeran

Favorite Female Artist – Pop/Rock: Taylor Swift, Camila Cabello, Cardi B

Favorite Duo or Group – Pop/Rock: Migos, Imagine Dragons, Maroon 5

Favorite Album – Pop/Rock: reputation (Taylor Swift), Scorpion (Drake), ÷ (Ed Sheeran)

Favorite Song – Pop/Rock: Havana (Camila Cabello feat. Young Thug), God’s Plan (Drake), Perfect (Ed Sheeran)

Favorite Male Artist – Country: Kane Brown, Luke Bryan, Thomas Rhett

Favorite Female Artist – Country: Carrie Underwood, Kelsea Ballerini, Maren Morris

Favorite Duo or Group – Country: Florida Georgia Line, Dan+Shay, LANCO

Favorite Album – Country: Kane Brown (Kane Brown), This One’s for You (Luke Combs), Life Changes (Thomas Rhett)

Favorite Song – Country: Heaven (Kane Brown), Tequila (Dan+Shay), Meant to Be (Bebe Rexha and Florida Georgia Line)

Favorite Artist – Rap/Hip-Hop: Cardi B, Drake, Post Malone

Favorite Album – Rap/Hip-Hop: Beerbongs & Bentleys (Post Malone), Scorpion (Drake), Luv Is Rage 2 (Lil Uzi Vert)

Favorite Song – Rap/Hip Hop: Bodak Yellow (Cardi B), God’s Plan (Drake), Rockstar (Post Malone feat. 21 Savage)

Favorite Male Artist – Soul/R&B: Khalid, Bruno Mars, The Weekend

Favorite Female Artist – Soul/R&B: Rihanna, Ella Mai, Sza

Favorite Album – Soul/R&B: 17 (XXXTentacion), American Teen (Khalid), CTRL (SZA)

Favorite Song – Soul/R&B: Finesse (Bruno Mars feat. Cardi B), Young, Dumb & Broke (Khalid), Boo’d Up (Ella Mai)

Favorite Artist – Alternative Rock: Panic! At the Disco, Imagine Dragons, Portugal. The Man

Favorite Artist – Adult Contemporary: Shawn Mendes, P!nk, Ed Sheeran

Favorite Artist – Latin: Daddy Yankee, J Balvin, Ozuna

Favorite Artist – Contemporary Inspirational: Lauren Daigle, MercyMe, Zach Williams

Favorite Artist – Electronic Dance Music: Marshmello, The Chainsmokers, Zedd

Nel video la performance dei Panic! At the Disco durante la serata degli AMA 2018: