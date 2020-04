“Non ho mai detto di avere il Coronavirus, è una notizia falsa e priva di fondamento. Sono tutte illazioni, ho parlato di altro, di tante piccole cose che stanno creando un disagio. Come vedete non parlo con la solita mia voce ma niente a che vedere con infezioni di questo tipo ( Coronavirus, ndr) quindi non capisco perché abbiano pubblicato questo notizia senza nessuna conferma‘’. Così Amedeo Minghi in un video pubblicato sul suo profilo Facebook da un letto di ospedale, dove si trova ricoverato per alcune patologie, smentisce le notizie circolate secondo cui sarebbe positivo al Coronavirus.

