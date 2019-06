Ambra Lombardo, ospite a Radio Radio nella trasmissione Non Succederà Più condotta da Giada Di Miceli, ha aperto le porte a Temptation Island Vip.

“Io a Temptation Island Vip? Ho letto questa notizia. La cosa in parte mi ha sorpreso perché non ne sapevo niente. Io sono siciliana e puoi capirmi. Ho un problema tecnico con la gelosia. Faccio proprio fatica a immaginare il mio uomo a rapportarsi con altre donne. Però non sarebbe male vederlo in circostanze problematiche. In sé la prova sarebbe un ottimo banco di prova, giusto per capire. Io sono una cornuta eccellente, le corna le ho ricevute ma non le faccio”.