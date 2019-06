IN OTTO sono 11.992 le persone decedute in eccesso, per tutte le cause, rispetto alle previsioni, e 5285 quelle che hanno perso la vita per un tumore maligno, nei 45 siti di interesse nazionale per le bonifiche, monitorati nell’ambito dello studio epidemiologico Sentieri. La ricerca prende in considerazione una serie di aree considerate “a rischio” da un punto di vista ambientale”. Il lasso di tempo preso in considerazione è quello che va dal 2006 al 2013.

E’ quanto emerge da una nota dell’Istituto superiore di sanità (Iss). L’analisi ha analizzato 45 siti di interesse per le bonifiche, per i quali si è esaminata la mortalità, l’ospedalizzazione, e nei casi in cui il dato era disponibile, l’incidenza oncologica e le malformazioni congenite.

In particolare sono 5.267 le morti, in eccesso rispetto all’atteso, tra gli uomini per tutte le cause (+4%), e 3.375 per tutti i tumori maligni (+3%), mentre per le donne sono rispettivamente 6.725 (+5%) e 1.910 (+2%). Nei 22 Siti serviti da Registri Tumori, sono stati stimati in 5 anni (periodi diversi a seconda dei registri nell’arco temporale 2006-2013) 1.220 casi di tumori maligni in eccesso nel genere maschile, 1.425 nel genere femminile. In 28 siti serviti da 22 Registri Tumori e 8 Registri Tumori infantili (periodi diversi a seconda dei registri nell’arco temporale 2006-2013) è stato osservato un eccesso di 1.050 casi di tumori maligni in bambini, adolescenti e giovani adulti.