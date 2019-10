Undici classi dell’Arcipelago – tra scuola materna, elementare e media – hanno partecipato alla cerimonia di consegna, organizzata dall’Area Marina Protetta “Isole Egadi” e dal Comune di Favignana, delle borracce in acciaio, da utilizzare in sostituzione delle bottigliette in plastica monouso, per eliminare l’utilizzo di queste ultime da parte degli alunni, contribuendo a diminuire l’utilizzo di plastiche monouso nelle isole. Le borracce sono state realizzate dalla A.M.P. nell’ambito della Campagna #Plasticfree del Ministero dell’Ambiente, personalizzate con logo e messaggio, per avvicinare in maniera friendy i giovani cittadini a comportamenti orientati alla sostenibilità .

