– “Il tempo è scaduto cambiamo Taranto”. Scritto in nero, rosso e blu su sfondo bianco lo striscione apre con un messaggio diretto il corteo 4 maggio Taranto partito da piazza Gesù divin lavoratore nel cuore del rione Tamburi, il quartiere confinante con la fabbrica, in direzione dei cancelli dell’acciaieria ex Ilva, oggi Arcelor Mittal. E ancora “Alternative di sviluppo è scritto su un altro striscione”.

Da via Orsini la marcia risale la strada provinciale 49 per Statte fino alla portineria Tubificio del siderurgico. Nonostante la pioggia battente, sono quasi 2mila i partecipanti alla manifestazione nazionale provenienti da tutta Italia, convocata dal movimento Ancora Vivi (sono presenti delegazioni dei comitati No Tav, No Tap, No Triv, No Muos Movimento dal Piemonte a Cosenza, da Firenze a Napoli e da tutta la Puglia) che hanno scelto la città come madre di tutte le vertenze su ambiente e salute. Una settantina di sigle di comitati e associazioni pronte a chiedere giustizia in un luogo simbolo come l’ingresso vicino all’area a caldo del siderurgico.

In corteo anche Carla Lucarelli e Angelo Di Ponzio, i genitori del 15enne Giorgio, morto lo scorso gennaio per un sarcoma. Assieme a rappresentanti di genitori e familiari di vittime dell’inquinamento di altre regioni hanno denunciato venerdì 3 maggio nella sala stampa della Camera dei deputati la carenza delle strutture sanitarie sufficienti per la cura dei bambini che si ammalano. “Nel reparto di oncoematologia pediatrica inaugurato meno di due anni fa ci sono solo tre posti letto per 40 bambini” hanno raccontato come comitato Niobe, di cui fanno parte anche i genitori di altri bambini e adolescenti morti per malattie tumorali, come Mauro Zaratta, padre del piccolo Lorenzo, Francesca Summa, madre di Syria e Donatella Saraceno mamma di Irene.