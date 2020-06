Lea Michele è stata accusata di razzismo da Samantha Marie Ware e poco dopo Amber Riley ha pubblicato su Twitter delle gif che sembravano davvero delle frecciatine rivolte all’ex collega. In una recente intervista Mercedes Jones di Glee ha parlato proprio del caso di Lea e ha detto più volte che a lei non interessa assolutamente nulla di questa storia, anche se ha ammesso di essere stata contattata dalla Michele, che non sentiva da più di due anni.

“Davvero non me ne frega niente di questa cosa di Lea Michele. Non mi importa davvero nulla, non voglio che nessuno me lo chieda più. Le persone sono qui fuori a morire, uccise dalla polizia. Donne trans ammazzate da uomini che sono frustrati perché attratti dalle trans. Non mi importa nulla di questa cosa di Lea Michele, le auguro il meglio, spero che avrà una gravidanza meravigliosa. Spero che sia cresciuta e che capisca… Mi ha contattato, le ho risposto, ed è lì che finisce per me. Non le parlavo da due anni, capisci? Non la odio e voglio essere chiara.

Io voglio anche credere ad Amber Riley, quindi diciamo che è stata solo una semplice coincidenza se ha pubblicato quelle gif super shady proprio mentre Lea veniva accusata di essere una str**za razzista.



Queste due erano nemiche amatissime sul set e forse lo sono anche nella vita.

Amber Riley: “I really don’t give a sh*t about this Lea Michele thing. People are out here dying. I hope that she has grown… she reached out to me, I responded to her, and that’s where it ends for me.” #GLEE pic.twitter.com/e4jAj0wI1o

— The AHS News 🖤✊🏾 (@theahsnews) June 4, 2020