Amazzonia in fiamme, l'indignazione dei vip sui social 

Le fiamme divorano l’Amazzonia, dopo aver ridotto in cenere milioni di ettari di foreste siberiane. Il Wwf paventa per l’Amazzonia, grande polmone verde del pianeta un “collasso ecologico, che porterebbe a un drammatico avanzamento di desertificazione e siccità in uno scenario di cambiamenti climatici ancora più devastanti” e chiede che i “Paesi delle regioni coinvolte, Brasile, Bolivia, Colombia, Perù, Ecuador, Venezuela, Guyana e Suriname”, si mobilitino. A mobilitarsi intanto, sui social, sono tanti vip italiani, a partire dall’attrice Carolina Crescentini che a corredo della drammatica immagine di una foresta in fiamme ha scritto: “Il mondo brucia e noi stiamo a guardare”.

