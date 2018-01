Prezzo: EUR 38,99





Il set include 9 pezzi: un ceppo porta-coltelli, un coltello da cuoco da 20 cm, un coltello Santoku da 18 cm, un coltello per affettare da 20 cm, un coltello da pane da 20 cm, un coltello per disossare da 15 cm, un coltello multiuso da 13 cm, uno spelucchino da 9 cm e un affilatore da 20 cm.

Lame in acciaio INOX affilate con precisione per un’affilatura che dura nel tempo.

La costruzione rivettata a 3 borchie con codolo passante offrono massimo equilibrio e controllo.

I manici ergonomici garantiscono una presa comoda e sicura.

Lavare a mano.