Per continuare la settimana, vi elenchiamo di seguito tutte le offerte Amazon più interessanti disponibili oggi, 17 Gennaio.

Ecco i prodotti disponibili in sconto su Amazon:

Acer Aspire C22-860 Desktop PC, Display LED LCD 21.5” FHD, Processore Intel Core i3-7100U, RAM 4GB, HDD 1 TB, Intel HD Graphics, Argento – da 599,99€ a 509,98€

TP-Link EAP245 Access Point Wireless Wi-Fi 802.11ac AC1750 Dual Band, Supporto PoE 802.3at, 1 Porta Gigabit, Tecnologia 3×3 MIMO, Connessioni Multi-Dispositivi, Posizionamento Flessibile – da 199,99€ a 69,69€

iPhone X Custodia, vitutech iPhone X TPU Caso Assorbimento-Urto Paraurti TPU Morbida Protettiva Case Cover Silicone Ultra Slim Copertura per iPhone X- Rosso a 8,99€

AUKEY Auricolari Bluetooth 4.1 Cuffie Wireless Sport 8 Ore di Tempo di Utilizzo con aptX e Microfono Incorporato, Resistente al Sudore, Magnetiche per Huawei, iPhone, Samsung, e altri Dispositivi da 19,99€ a 16,99€

YI Fotocamera Mirrorless 4k Camera Mirrorless Digitale con Lenti Intercambiabili 12-40mm F3.5-5.6, 20 Megapixel da 369€ a 279,99€

APEMAN Dash Cam Auto Telecamera Auto 1080P Full HD Obiettivo Notte Visione di 170 gradi Rilevamento del Movimento G-Sensor (Nero) a 69,99€

RAVPower Flash Drive iPhone 64G (MFi certificato) Chiavetta iPhone con Cavo Lightning iPhone + Flash Drive + Chiavetta USB 64GB, Funzioni 3 in 1, USB 3.0 per iPad, iPhone, Macbook, Connetti per Accesso immediato – a 59,99€

RAVPower FileHub Router Wifi Portatile – a 39,99€

CACAGOO OBDII Wireless Scanner Diagnostico Auto Mini Bluetooth 4.0 con Funzione di Migliori APP per iOS/Android Cellulari Tablet Bianco da 24,99€ a 13,99€ con codice sconto DGO7PXHX

Koogeek Intelligenti Lampadine,Colorata Smart Light Bulb lampada bluetooth Lampadina,Funziona con Apple HomeKit Nessun hub richiesto Supporto Siri Home App da 34,99€ a 24,99€ con codice sconto OWP6INZ8

HDCool Action Cam 4K Full HD 16MP Action Camera Waterproof Schermo LCD 2.0 Pollici con Schermata Anteriore a 0.66 Pollici Wifi Sports Camera 170 ° Super Grandangolo, 2 Batterie Ricaricabili 1050mAh da 269,99€ a 53,99€

Gioco senza compromesso

Dal 18 Dicembre 2017 al 31 Gennaio 2018, acquistando un processore Core i7 o Notebook o un Desktop contenente un processore Core I7, riceverai un codice per ottenere Assasins Creed Origin e Total War: Warhammer 2. Scopri tutti i dettagli qui.

Xiaomi su Amazon

In più ora il famosissimo brand Xiaomi è su Amazon. Potete trovare tutti i prodotti più interessanti direttamente a quest’indirizzo.

Le offerte indicate in questa pagina potrebbero scadere o subire variazioni senza preavviso. Il prezzo reale è quello visualizzato su Amazon al momento del checkout.

In caso di avviso “codice non utilizzabile”, significa che il prodotto è momentaneamente esaurito (conviene riprovare in seguito con lo stesso codice, visto che nuove scorte arrivano periodicamente).