L’assistente vocale Alexa di Amazon da oggi ci potrà accompagnare anche in automobile. Arriva infatti in Italia il nuovo Echo Auto, primo dispositivo della serie che è stato progettato per l’utilizzo su strada: ha 8 microfoni, disposti in modo da sfidare l’acustica interna dell’automobile, così da poter ascoltare i comandi vocali anche in presenza di musica e rumori come quelli dell’aria condizionata o quelli che provengono dalla strada. L’alimentazione di Echo Auto passa per la presa da 12v o la porta Usb dell’autovettura e si connette all’impianto audio del veicolo attraverso cavo o bluetooth. La connessione a internet di Echo Auto passa attraverso lo smartphone dell’utente, che potrà associare il dispositivo con l’app Alexa su iOS e Android.

