Offerte del giorno

Ecco di seguito i prodotti in sconto, oggi 26 Gennaio:

KKmoon Alta Precisione Grande Taglia Desktop Stampanti 3D Corredi ai da te Auto Assemblea Schermo LCD con 16GB Scheda SD Stampa Taglia 220 * 220 * 250 mm Sostegno ABS/PLA/HIP/PP/legno da 245,59€ a 196,47€ con codice sconto XDHVHJFK

Honor 5X Smartphone in Promozione da 249€ a 149,90€

Cuffie Bluetooth Wireless, ZOETOUCH Auricolare Bluetooth 4.1 In Ear Magnetici Auricolari Wireless con Microfono Suono Stereo per iPhone, iPad, iPod, Huawei, Xiaomi e Altri Smartphone Tablet – Nero da 39,99€ a 14,99€

Custodia iPhone X, KOROSTRO iPhone X Cover Morbida Silicone TPU Case Anti Graffio Ultra Sottile Crystal Clear Protettiva Bumper Case per iPhone X/iPhone 10 Cover – Trasparente da 6,99€ a 6,99€

RAVPower Caricatore da Muro RP-PC026 a 15,99€

Silicon Power Armor A30 Hard-Disk Esterno da 1 TB, USB 3.0, Nero da 71,86€ a 64,50€

[2 Pezzi] Mpow Supporto per Auto, Supporto Cellulare Auto Multiangolo Porta Telefono Macchina Universale per iPhone, Samsung, LG, Google Nexus, Sony, Nokia, Blackberry, Huawei, Xiaomi, ecc – a 10,99€

Caricabatterie Wireless Ricarica Rapida RAVPower 10W Fast Charge per Galaxy S8 S8+ S7 S7 Edge Standard per iPhone X iPhone 8 8 Plus Nexus Xperia Caricatore Senza Fili da 15,99€ a 13,59€

Cover iPhone X, Bovon Custodia Ultra Sottile Trasparente Silicone Cistodia Morbido Anti Urto di TPU [Clear Slim] Case Protettiva con Bumper a 6,99€

RAVPower Caricabatterie Wireless Qi per iPhone X / 8 / 8 Plus Ricarica Rapida Fast Charge Caricatore Senza fili per Galaxy S8 Note 8 S8 Plus S7 S7 Edge S6, Adattatore 24W QC 3.0 GRATUITO da 36,99€ a 26,99€

AUKEY Altoparlante Bluetooth 4.2 con 20W Driver, 12 Ore di Utilizzo e Superficia in Tessuto per iPhone, iPad, Echo Dot, Samsung, Android Cellulari e Altri Dispositivi (Versione Aggiornata) da 68,99€ a 37,99€

Pellicola Protettiva iPhone X, innislink Vetro Temperato iPhone X Copertura Completa 9H Durezza Anti-graffio Pellicola Protezione Screen per Apple iPhone X iPhone10 2 Pezzi – Nero da 6,99€ a 5,94€

RAVPower Caricatore Portatile da 27000mAh Alimentatore per Viaggio con Output AC 100W per Elettrodomestici da 110V / 220V (1 Porta Type-C, 2 Porte USB) Ricarica il Macbook, Laptop, iPhone, iPad, ecc da 139,99€ a 99,99€

Nintendo Labo

Sono disponibili due kit che cambiano il modo di giocare con Nintendo Switch. Ecco i due Nintendo Labo disponibili su Amazon in pre-ordine (la data di uscita è fissata per Aprile):

Ritorno in Ufficio

Ritorno in Ufficio: dal 22 gennaio al 28 febbraio, scopri su Amazon le offerte e la selezione di prodotti per ufficio ed informatica. Ecco il link per i prodotti.

In più ci sono diversi prodotti HP in sconto per l’ufficio:

HP OfficeJet Pro 8725 Stampante All in One Instant Ink Ready, Nero + Instant Ink Scheda di Registrazione 1° Mese, Piano da 300 Pagine

HP OfficeJet 6950 Stampante All-in-One, Instant Ink Ready + Instant Ink Scheda di Registrazione 1° Mese, Piano da 300 Pagine

HP OfficeJet Pro 6960 Stampante All in One Instant Ink Ready, Nero + Instant Ink Scheda di Registrazione 1° Mese, Piano da 300 Pagine

HP OfficeJet Pro 8715 Stampante All in One Instant Ink Ready, Nero + Instant Ink Scheda di Registrazione 1° Mese, Piano da 300 Pagine

HP OfficeJet Pro 6960 Stampante All in One Instant Ink Ready, Nero

HP OfficeJet 6950 Stampante All-in-One, Instant Ink ready

HP OfficeJet Pro 8715 Stampante All in One Instant Ink Ready, Nero

HP OfficeJet Pro 8725 Stampante All in One Instant Ink Ready, Nero

HP Instant Ink Piano da 300 Pagine Scheda di Registrazione 1° Mese

HP Instant Ink Piano da 100 Pagine Scheda di Registrazione 1° Mese

Gioco senza compromesso

Dal 18 Dicembre 2017 al 31 Gennaio 2018, acquistando un processore Core i7 o Notebook o un Desktop contenente un processore Core I7, riceverai un codice per ottenere Assasins Creed Origin e Total War: Warhammer 2. Scopri tutti i dettagli qui.

Xiaomi su Amazon

In più ora il famosissimo brand Xiaomi è su Amazon. Potete trovare tutti i prodotti più interessanti direttamente a quest’indirizzo.

Amazon Music

Amazon Music Unlimited è un servizio di musica digitale che permette di accedere a più di 50 milioni di brani, playlist e radio create da esperti di Amazon Music. Con Amazon Music Unlimited possiamo ascoltare ovunque e in qualsiasi momento la nostra musica su tutti i tuoi dispositivi: PC, Mac, Android, iOS (con l’apposita app) e così via. Puoi iscriverti gratuitamente e provare il servizio per 30 giorni senza costi e senza obbligo di rinnovo.

