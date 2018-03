Offerte in primo piano >> eBay <<

Anche oggi, 15 Marzo, sono disponibili su Amazon tante offerte interessanti. Scopriamo i migliori sconti di seguito nel nostro articolo dedicato.

Offerte per la festa del papà

Di seguito i prodotti top per le offerte dedicate alla festa del papà. Potete scoprirle tutte qui.

TP-Link HS110 Presa Intelligente con Interruttore senza Fili per Gestione Luci e Dispositivi Elettronici, Monitoraggio Energia, Accesso Remoto, 2.4Ghz 802.11b/g/n, App KASA per Android e iOS da 44,99€ a 30,11€

Netgear EX8000 Nightahwk X6S Ripetitore WiFi Tri-band AC3000 con Tecnologia Mesh, Connessione Wireless con un Unico Nome di Rete, 4 Porte Gigabit da 209,90€ a 143,90€

D-Link DCS-932L Videocamera di Sorveglianza Wireless N, Visore Notturno, Rilevatore di Movimenti e Suoni, Notifiche Push per iPhone/iPad/Smartphone da 68,50€ a 36,69€

Offerte del giorno

Oggi potete acquistare in sconto i seguenti prodotti su Amazon:

Fujifilm X-T20 Fotocamera Digitale 24MP con Obiettivo XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS, Sensore CMOS X-Trans III APS-C, Schermo LCD Touchscreen 3″ Orientabile, Filmati 4K, Nero da 1229€ a 1110€

DBPOWER 4K Action Cam WIFI Sport Action Camera Full HD 20MP 170° Grandangolare,Telecamera subacquea con 2 batterie e accessori per nuoto, ciclismo e altri sport all’aperto (nuova versione 2017) a 72,99€

Pellicola in Vetro Temperato 9H per iPhone 6 / 6s Full Screen a 14,99€

Puridea S3 Ultra Compact 15000mAh Caricabatterie Portatile Power bank Doppia Porta USB (3A Ingresso Li-polimero) Batteria Esterna per smartphone Samsung Galaxy iPad iPhone Asus MeMo Pad Sony Tablet PC da 49,99€ a 14,99€

Koogeek Wi-Fi Abilitato Smart Light Switch 220 ~ 240V Funziona con Apple HomeKit Support Telecomando Siri One-way Single Pole Wall Switch su 2,4 GHz Network Monitor Consumo di Energia Beige con 5€ di sconto grazie al codice PK39X53G

Koogeek Two Gang Wi-Fi abilitato Smart Light Switch 220 ~ 240V funziona con Apple HomeKit Support Telecomando Siri One-way Single Pole Wall Switch su 2,4 GHz Network Monitor Consumo di energia Beige con 5€ di sconto grazie al codice PK39X53G

Koogeek Wi-Fi abilitato Smart Light Dimmer 220 ~ 240V Funziona con Apple HomeKit Support Siri Remote Control One-gang Single-Pole Wall Switch su 2,4 GHz Network Monitor Consumo di Energia Beige con 5€ di sconto grazie al codice PK39X53G

Kindle Paperwhite

Il Kindle Papwerwhite è in sconto per la festa del papà e costa 30€ in meno. Maggiori dettagli qui.

Samsung Galaxy S9 ed S9+

Prenota ora per averlo prima di tutti e ricevi fino a 450€ per il tuo vecchio smartphone. Tutti i dettagli qui.

Amazon Music

Amazon Music Unlimited è un servizio di musica digitale che permette di accedere a più di 50 milioni di brani, playlist e radio create da esperti di Amazon Music. Con Amazon Music Unlimited possiamo ascoltare ovunque e in qualsiasi momento la nostra musica su tutti i tuoi dispositivi: PC, Mac, Android, iOS (con l’apposita app) e così via. Puoi iscriverti gratuitamente e provare il servizio per 30 giorni senza costi e senza obbligo di rinnovo.

Le offerte indicate in questa pagina potrebbero scadere o subire variazioni senza preavviso. Il prezzo reale è quello visualizzato su Amazon al momento del checkout.

In caso di avviso “codice non utilizzabile”, significa che il prodotto è momentaneamente esaurito (conviene riprovare in seguito con lo stesso codice, visto che nuove scorte arrivano periodicamente).