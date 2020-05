Amazon ha annunciato oggi di avere in progetto l’apertura di un nuovo deposito di smistamento a Parma.

La nuova struttura sarà operativa a partire dal prossimo autunno e servirà i clienti residenti nelle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena.



Nel deposito di smistamento da oltre 11mila mq situato a Parma, Amazon creerà circa 30 posti di lavoro a tempo indeterminato nell’arco di tre anni dall’apertura.

Inoltre, Amazon Logistics lavorerà con diversi fornitori locali di servizi, “continuando così a investire nella sua rete logistica, migliorando la propria capacità di consegna e soddisfacendo così la crescente domanda dei clienti emiliani”.

È previsto che i fornitori di servizi di consegna assumano oltre 70 autisti a tempo indeterminato.

Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia, dichiara in una nota: “In questo momento riteniamo ancora più importante l’annuncio di un nuovo deposito di smistamento a Parma, per poter garantire ai nostri clienti un servizio ancora più efficiente”.



“Un nuovo deposito Amazon a Parma significa prima di tutto nuovi posti di lavoro: è un fatto importante in un periodo in cui la crisi morde tutti i settori produttivi, i quali hanno bisogno oggi più che mai di nuovi investimenti e nuovi spazi di mercato. Ma significa anche un’attenzione particolare di una grande azienda verso la nostra città, che a livello logistico è considerata un crocevia fondamentale per il comparto dell’EmiliaRomagna e del nord Italia. Siamo soddisfatti dell’operazione intrapresa” aggiunge il sindaco di Parma Federico Pizzarotti.



A partire da oggi sono aperte le posizioni manageriali, tecniche e per le funzioni di supporto a cui è possibile candidarsi accedendo al sito www.amazon.jobs.

Le selezioni per gli operatori di magazzino saranno invece disponibili a partire dall’estate.



Dal suo arrivo in Emilia-Romagna nel 2011 ad oggi Amazon sottolinea di avere creato 1.800 posti di lavoro a tempo indeterminato nella regione. Da allora l’azienda ha aperto un centro di distribuzione e un centro di smistamento a Castel San Giovanni (PC) e due depositi di smistamento a Crespellano (BO) e Santarcangelo di Romagna (RN).





