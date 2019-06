“Sto tornando in Italia come una donna libera. Nel frattempo, un’altra persona innocente è ancora in prigione”. Lo scrive sul suo profilo twitter Amanda Knox, che tornerà in Italia per la prima volta dopo la sua scarcerazione, seguita alla sentenza di assoluzione della Corte di Cassazione. Nel tweet Amanda cita il caso di Jens Soering, cittadino tedesco che nel 1990 è stato condannato per omicidio di primo grado negli Stati Uniti. Amanda sarà ospite sabato del Festival della Giustizia penale a Modena per partecipare a un dibattito sul ‘Processo mediatico al cospetto dell’errore giudiziario’.

Fonte