Botta e risposta a suon di tormentoni estivi a Sanremo Young fra Amanda Lear, Baby K e Belen Rodriguez.

Quando la rapper è stata chiamata sul palco ad esibirsi sulle note di Da Zero A Cento insieme alla concorrente Beatrice, Amanda Lear l’ha duramente attaccata dandole un sonoro 2 a causa della canzone scelta.

“Io adoro Baby Ka, Baby Kay, Baby Key? Non si dice Ka? Va beh comunque mi piace da morire, solo che queste canzoni d’estate, con questo balletto, a me non piacciono molto, è il mio parere I’m sorry. Ogni estate abbiamo queste canzoni tormentone”.