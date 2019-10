Ieri Lady Gaga ha scritto su Twitter: “La fama è prigione“. Il tweet non deve essere piaciuto ad Amanda Knox, che ha risposto: “Capisco, ma la prigione è la prigione”.

L’intervento della ragazza non ha ottenuto i risultati sperati, perché è stata sommersa da tweet contro di lei.

B!tches, se volete farvi un’idea sul caso di Meredith Kercher, vi consiglio il documentario su Netflix (anche se è “leggermente” di parte)…



Exactly where you should be. You know what you did.

— Nicolai (@davesleftpeg) October 25, 2019