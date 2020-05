Summertime è una serie tv senza pretese creata per un pubblico giovane (e senza pretese), ma nel cast spicca un’attrice davvero brava che sono sicuro otterrà lo spazio che merita: sto parlando di Amanda Campana, giovane carrarese al suo debutto sul piccolo schermo.

“A dicembre del 2018 ho sostenuto il primo provino con un bagaglio di studio alle spalle ancora molto leggero, una vera principiante – ha confessato Amanda Campana a MarieClaire.com – In genere non mi sento mai sicura di me, figuriamoci allora. Ma mi sono detta “se Yvonne mi sta dando fiducia, avrà i suoi buoni motivi”. Non ci era stato ancora svelato che si trattava di una serie per Netflix e durante le vacanze di Natale pensavo ogni tanto “chissà come sono andata”. A gennaio non avevo ancora avuto notizie per cui pensavo fosse finita lì. Invece dopo un po’ mi chiama Yvonne e mi dice che mi vogliono rivedere. Non ci credevo, non dimenticherò mai quel momento, stavo entrando alla Esselunga per fare la spesa e mi sono dovuta fermare sulla soglia per parlare al telefono. Da quel momento è iniziata una serie infinita di provini, credo di averne sostenuti sei o sette. È stato estenuante perché ogni volta ci dicevano “grazie per la vostra pazienza, questo era l’ultimo, vi faremo sapere”. Io continuavo a cercare di dare il meglio di me così, se fosse andata male, non avrei avuto niente di cui biasimarmi”.

Amanda Campana in Summertime interpreta Sofia, una ragazza lesbica che instaura un bellissimo rapporto con Dario. Nella serie il suo personaggio è single e libertino (non a caso spesso la vediamo usare Tinder per rimorchiare ragazze in vacanza), ma nella realtà è felicemente fidanzata con un noto deejay: Slait.

Dei due, però, non esistono foto (pubbliche) insieme.

Tornando a Summertime, su Sofia la Campana ha confessato: