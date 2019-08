Il Festival di Sanremo tornerà a respirare aria internazionale e dopo due anni di #PortiChiusi imposti da Claudio Baglioni che ha privilegiato ospiti italiani, la settantesima edizione della kermesse canora punta in alto, anzi in altissimo e vuole Madonna.

Intervistato dal settimanale Oggi, Amadeus ha infatti confessato che vuole fare un Festival di Sanremo “fatto bene” e che deve chiudere tutte le trattative entro la fine di dicembre.

“Il Festival non lo puoi sbagliare: va fatto bene. È come la finale di Champions, devi vincerla […] Ho già le idee molto chiare. Ci lavoreremo giorno e notte perché per fine dicembre deve essere tutto fatto. Sarà un Festival pieno di affetto, di sentimento. Saranno sempre e solo le emozioni a guidare le mie scelte. Mi piacerebbe molto far tornare Madonna sul palco di Sanremo e Monica Bellucci. Lei come valletta? Magari!”

Il nome di Madonna, purtroppo, sembrerebbe però essere impossibile: il Festival di Sanremo andrà in onda dal 4 all’8 febbraio 2020 ed in quel periodo è impegnata con il Madame X Tour in Gran Bretagna. L’unica serata libera sarebbe quella del 7 febbraio. Tempistiche troppo ristrette.

Madonna al Teatro Ariston c’è stata solo due volte in tutta la sua carriera: nel 1995 con Pippo Baudo e nel 1998 con Raimondo Vianello.