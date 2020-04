Sanremo 2021, Amadeus apre alla possibilità di un bis: le parole del noto conduttore sulla possibilità di guidare il prossimo Festival.

Il Festival di Sanremo 2021 è ancora lontano, ma in questi giorni di emergenza Coronavirus ha già iniziato a far parlare di sé. Se a far parlare in queste ultime ore era stata l’ipotesi di uno slittamento della manifestazione a causa della pandemia, il 19 aprile arrivano sul tema le parole di Amadeus, che apre a un suo bis.

Secondo il noto conduttore, vero trionfatore dell’edizione 2020, quella del prossimo anno potrebbe essere la sua seconda edizione, ma soprattutto sarà la prima dopo il Coronavirus.

Sanremo 2021: Amadeus apre al bis

Intervenuto in diretta a Domenica In, su Rai 1, il presentatore ha parlato dell’eventualità di un suo bis alla conduzione di Sanremo: “Ho sempre detto che al primo Sanremo non si dice di no, al secondo si dice ‘ci penso’. Ma questo non sarà il mio secondo Sanremo, bensì il primo dopo il Coronavirus“.

Insomma, arriva un’apertura che anticipa una conferma che potrebbe arrivare già nelle prossime settimane da parte dei dirigenti Rai. D’altronde, visto il successo del 2020 le possibilità di un bis sono davvero molto concrete.



Amadeus

Sanremo 2021 rinviato?

Di Sanremo si era molto discusso negli scorsi giorni dopo le parole di Walter Vacchino, proprietario del Teatro Ariston, che ai microfoni di SanremoNews.it aveva affermato che la prossima edizione del Festival avrebbe potuto essere rinviata di un paio di mesi a causa del Coronavirus.

“Serve un’ampia riflessione. Se la data di inizio febbraio non permette di fare un Festival con luci, lustrini e tutto il resto, allora può essere che si pensi di spostarlo in avanti di uno o due mesi“, aveva dichiarato il patron della storica location. Parole che avevano acceso una riflessione su una tematica importante: il Festival potrà essere lo stesso dopo tutto quello che stiamo vivendo?

Di seguito il video di Fai rumore, la canzone che ha vinto Sanremo 2020: