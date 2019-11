Amadeus torna a presentare il suo Festival di Sanremo durante un appuntamento della Milano Music Week: ecco le sue dichiarazioni.

Manca sempre meno al 70esimo Festival di Sanremo, il Festival della Canzone italiana del 2020, presentato e diretto da Amadeus. E proprio il noto conduttore sembra avere sempre le idee più chiare su come sarà la sua creatura.

Protagonista di un incontro presso il Piccolo Teatro di Milano, il direttore artistico della kermesse ha svelato qualche altro dettaglio sulla manifestazione che si terrà al Teatro Ariston dal 4 all’8 febbraio 2020.

Sanremo 2020: Amadeus spiega la divisione tra Giovani e Big

Per quanto riguarda il format dedicato alle Nuove Proposte, Amadeus ha spiegato di aver scelto di tornare ai duelli a eliminazione diretta, che regalano sempre grandi emozioni. Inoltre, ha spiegato il motivo per cui ha voluto riprendere la vecchia formula, separando i Giovani dai Big.

Queste le sue dichiarazioni: “I Giovani non saranno in competizione con i Big perché arriveranno con una canzone già nota da settimane, e i Big avranno canzoni inedite. Sarebbe una gara impari“.



Amadeus

Amadeus apre agli ospiti internazionali

Altri dettagli importanti riguardo al prossimo festival sono quelli relativi al numero dei Big in gara. Come già anticipato alcune settimane fa, i concorrenti saranno svelati il 6 gennaio nel corso in prima serata su Rai 1, e saranno tutti presenti in studio nello speciale de I soliti ignoti.

Ma non è tutto. A quanto pare potrebbero essere più dei 20-22 pensati inizialmente: “Stiamo ricevendo molte domande e ottima qualità. Vedremo se aumentare: non saranno meno di 20 e non saranno più di 24“.

Passaggio importante è anche quello relativo agli ospiti internazionali, che torneranno sul palco dell’Ariston dopo un paio qualche anno d’assenza: “La loro presenza è fondamentale, negli anni passati con i duetti hanno permesso di portare la canzone italiana nel mondo“.

Di seguito il video di Soldi di Mahmood, canzone vincitrice di Sanremo 2019: