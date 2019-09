di Cristiana Deledda

A poco più di 100 giorni dall’insediamento (era il 19 giugno) il nuovo cda di Ama sembra intenzionato a gettare la spugna. A quanto apprende l’AdnKronos, la presidente Luisa Melara, l’ad Paolo Longoni e il consigliere Massimo Ranieri dovrebbero presentare le dimissioni dal vertice della municipalizzata dei rifiuti martedì. Solo una convocazione della sindaca di Roma Virginia Raggi potrebbe scongiurare il loro addio ma al momento dal Campidoglio, azionista di Ama, non sembra arrivare segnale di apertura e si ribadisce che la “https://www.adnkronos.com/”linea è quella già espressa dal comunicato di sabato”. Martedì era in programma, in seconda convocazione, l’assemblea dei soci ma è stata rinviata a data da destinarsi su richiesta di Roma capitale.

