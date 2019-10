di Cristiana Deledda



“E’ vergognoso e gravissimo quanto accaduto in questi lunghi mesi. Una società come Ama spa, leader a livello europeo nella gestione dei rifiuti, umiliata e martoriata da inaccettabili dinamiche e presunti interessi particolari. Sono profondamente dispiaciuta per come si è arrivati a questo punto. Era il 6 novembre 2018 alle ore 18 quando noi consiglieri d’amministrazione portavamo l’esposto nella mani del procuratore Pignatone manifestando la gravità e l’urgenza di verificare i fatti da noi denunciati, al fine di intervenire per scongiurare un eventuale dissesto finanziario della società”. Lo ha detto all’Adnkronos l’ex consigliera del cda Ama, presieduto da Lorenzo Bagnacani, Vanessa Ranieri commentando quanto avvenuto nella municipalizzata dei rifiuti.

