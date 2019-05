”Nell’attesa di conoscere i numeri che saranno forniti per i bilanci 2017 e 2018, a tutt’ oggi non ancora approvati, voglio esprimere grande soddisfazione per la pubblicazione a mezzo stampa dei risultati ottenuti da Ama sulla raccolta differenziata, relativi al primo quadrimestre di quest’anno, che vola al 47%, così come annunciati dall’amministratore unico Massimo Bagatti. Dimostrano che il lavoro fatto dal Cda uscente stava portando l’azienda verso una direzione virtuosa”. Lo dice all’Adnkronos Vanessa Ranieri, ex consigliera del cda Ama ‘cacciata’ insieme al presidente Lorenzo Bagnacani dalla Giunta Raggi a febbraio scorso, dopo un lungo braccio di ferro per l’approvazione del bilancio 2017 della municipalizzata dei rifiuti.

Fonte