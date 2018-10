Con i premi conquistati ieri notte agli AMA 2018, Taylor Swift ha superato il precedente primato di Whitney Houston.

Una star su tutte ha brillato agli AMA 2018: Taylor Swift, cantautrice canadese cresciuta nel country e sbocciata del tutto come popstar internazionale nell’ultimo decennio.

I tre premi vinti ieri notte (quattro nel conteggio ufficiale) le hanno permesso di rompere un record importante: quello di donna con più riconoscimenti nella storia degli AMA. Un primato che fino a ieri spettava alla compianta Whitney Houston, ferma a quota 21. Nel mirino c’è adesso il primato assoluto detenuto dal Re del Pop, Michael Jackson, con 24 award conquistati.

AMA 2018, Taylor Swift supera Whitney Houston: i motivi del sorpasso

La domanda che ai più sorge spontanea, dopo la celebrazione degli AMA 2018, è questa: Taylor Swift è davvero migliore rispetto a Whitney Houston in qualcosa? Difficile trovare una risposta obiettiva. Vocalmente tra la pur brava cantante canadese e il talento cristallino di una delle icone soul/pop più importanti degli anni Ottanta rimane una differenza enorme, abissale, incolmabile.

Alla base del maggior successo riconosciuto degli AMA alla Swift vi sono motivazioni il cui peso specifico rimane basso. In primis il numero di premi creati negli ultimi anni, superiore a quello dell’epoca della Houston. Va anche sottolineato come la scena musicale, rispetto a quella di venti-trenta anni fa, sia oggi molto più variegata ma povera di reali talenti. In un contesto del genere, i nomi che possono ambire al successo non sono poi molti, e la Swift rientra certamente tra questi.

Infine, il meccanismo degli AMA è intrinsecamente premiante per le star con maggior seguito, essendo il voto affidato ai fan tramite il sito web. In questo senso è ovvio il vantaggio degli artisti di questo periodo social e ricco di opportunità, rispetto a decadi in cui il successo era determinato da vinili, cd e passaggi dei video sulle televisioni.

Taylor Swift: premi a volontà

A testimoniare il valore comunque importante della cantante canadese c’è una bacheca ricca, o meglio strabordante, di riconoscimenti. Non è solo di AMA che l’artista ha fatto incetta negli ultimi anni. La Swift può vantare infatti 315 premi e 648 nomination. Ce n’è per tutti i gusti: premi Country, ARIA, Billboard, Grammy, Emmy, MTV e ancora moltissimi altri. Sul suo successo c’è dunque poco da discutere, come anche sul fatto che la Houston, al di là del sorpasso, rimanga una spanna (o più) sopra.

Nel video le immagini della vittoria del premio come Artista dell’Anno 2018 ottenuto da Taylor Swift agli AMA: