VERSO un test della saliva per diagnosticare l’: è la possibilità che offrirebbe uno studio dell’Università di Alberta (Canada). Gli scienziati, infatti, hanno identificato in alcunitre biomarcatori per la rilevazione sia di un danno cognitivo lieve sia della malattia di Alzheimer. I risultati sono promettenti per una futura applicazione in contesto clinico. La ricerca è stata pubblicata in due paper: uno sul Journal of Alzheimer’s Disease, l’altro su Frontiers in Aging Neuroscience.

Lo studio è stato diretto da Liang Li, professore del Dipartimento di Chimica esperto in metabolomica – la scienza che misura la concentrazione di molecole molto piccole che fanno parte dei processi metabolici del nostro corpo, ossia i metaboliti – e Roger Dixon, professore del Dipartimento di Psicologia che si occupa di disordini neurodegenerativi. Li e Dixon hanno esaminato campioni di saliva di tre gruppi di pazienti: quelli con malattia di Alzheimer, quelli con lieve decadimento cognitivo e quelli senza nessun problema a livello cognitivo. Utilizzando un potente spettrometro di massa, i ricercatori hanno esaminato più di 6.000 metaboliti per identificare eventuali cambiamenti o segni distintivi tra i tre gruppi. “In questa analisi, abbiamo trovato tre metaboliti che possono essere usati per differenziare questi tre gruppi”, ha detto Li. “Si tratta di un lavoro preliminare, perché abbiamo usato un campione molto piccolo, ma i risultati sono sicuramente promettenti. Utilizzando una più vasta quantità di campioni, potremmo convalidare i nostri risultati e sviluppare un test della saliva per la malattia di Alzheimer”.

“Tutte le proiezioni indicano un impatto globale imminente e sconcertante delle malattie neurodegenerative e della demenza”, ha affermato Dixon sottolineando l’importanza di questa ricerca. Un test della saliva si dimostrerebbe utile in contesti clinici per la sua natura semplice e non invasiva. La peculiarità? Rilevare le malattie neurodegenerative prima, consentendo così un intervento precoce. “Finora, nessun tipo di intervento sulla malattia di Alzheimer ha avuto successo”, ha spiegato Dixon. “Per questo motivo, i ricercatori mirano a scoprire i primi segnali della malattia in modo che possano essere implementati i protocolli di prevenzione”. L’identificazione di questi biomarcatori porta un ulteriore vantaggio: la capacità di condurre test di efficacia per i trattamenti. In che modo? “Utilizzando i biomarcatori – spiega Li – possiamo fare dei test per vedere quali tipi di trattamenti sono più efficaci nel trattamento del morbo di Alzheimer: dalla dieta all’attività fisica ai farmaci”.