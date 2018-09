“COME si chiama mia figlia?”. “Dove sono le chiavi di casa?”. “Ho preso le medicine?”. Sono alcune delle domande più comuni che si affollano nella mente di chi è affetto da Alzheimer, un male che affligge oltre 600mila italiani e i loro familiari. Mentre si attende che la ricerca metta a disposizione nuovi strumenti e terapie per curare questa patologia, la tecnologia e i social possono aiutare i pazienti a riconquistare la propria quotidianità. E’ quanto accade, per esempio, grazie ai chatbot, “assistenti virtuali” che si avvalgono dell’intelligenza artificiale a supporto delle persone. Ora anche quelle affette da demenze. Proprio oggi è stato presentato a Roma il progetto “Chat Yourself”, il primo chatbot per i malati prodromici di Alzheimer (@chatyourselfitalia) realizzato da Italia Longeva, la Rete nazionale di ricerca sull’invecchiamento e la longevità attiva del Ministero della Salute con il contributo non condizionante di MSD. La diffusione del progetto è sostenuta da una campagna social che vede in prima linea esperti e familiari e, a partire da oggi – anticipando la Giornata Mondiale dell’Alzheimer che si celebra il 21 settembre – anche da testimonial del mondo della cultura e dello spettacolo.



• CHAT YOURSELF, UNA ‘MEMORIA DI RISERVA’

In attesa di cure efficaci contro l’Alzheimer, una strada percorribile nelle prime fasi dopo la diagnosi è quella di sfruttare le risorse della tecnologia. Una proposta concreta di utilizzo sociale dell’innovazione tecnologica arriva da Chat Yourself, la ‘memoria di riserva’ a portata di smartphone in qualunque momento della giornata. Sviluppato su Messenger, Chat Yourself è in grado di memorizzare tutte le informazioni relative alla vita di una persona, restituendole su richiesta all’utente, che ha anche la possibilità di impostare notifiche personalizzate (ad esempio per ricordare di prendere i medicinali).



• CONTENERE IL DANNO DELLA MALATTIA

Il chatbot, nato da un’idea di Y&R, con il supporto tecnico di Nextopera e di Facebook e perfezionato grazie ad un team di geriatri, neurologi e psicologi per rispondere in maniera più efficace alle esigenze dei pazienti, è disponibile e accessibile a tutti gratuitamente sulla pagina Facebook di Chat Yourself (@chatyourselfitalia). “Chat Yourself – ha spiegato Roberto Bernabei, Presidente di Italia Longeva – è nato con l’obiettivo di contenere il danno provocato dalla malattia, affiancando all’impegno dei propri cari un aiuto concreto a ricordare”. Da settembre parte la seconda fase della campagna social di Chat Yourself, che vede coinvolti, oltre a familiari ed esperti che raccontano le loro esperienze legate alla malattia, anche alcuni personaggi noti al grande pubblico.



Leggi: “Alzheimer, speranze dai primi test su un farmaco”



• UNA PATOLOGIA SEMPRE PIU’ DIFFUSA

L’Alzheimer è la patologia neurodegenerativa più diffusa: ne soffre il 60-70% di tutti i soggetti affetti da demenza, per un totale di 50 milioni di persone a livello globale. Numeri che, secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), sono destinati a triplicare entro il 2050. Nel mondo, ogni anno vengono diagnosticati circa 10 milioni di nuovi casi, 1 ogni 3 secondi. Sono le donne ad essere più colpite, probabilmente perché vivono più a lungo degli uomini. “Per l’Italia, Paese più vecchio al mondo con il Giappone, le demenze rappresentano un problema medico-sociale ogni giorno più grande”, ha dichiarato Bernabei. “Ciò vale in particolar modo per l’Alzheimer, senza dubbio la forma di demenza più prepotente e violenta, sia sotto il profilo epidemiologico, sia per l’impatto sulla qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari. Questa patologia oggi interessa quasi il 5% degli over-65, ma secondo le proiezioni elaborate dall’ISTAT per Italia Longeva, nel 2030 la percentuale si triplicherà e saranno colpiti dalla malattia ben oltre 2 milioni di pazienti, in prevalenza donne.



Leggi: “Per strappare mia moglie all’Alzheimer, ogni giorno le racconto la nostra vita”



• INTERCETTARE I PRIMI SEGNALI

L’Alzheimer comporta un lento e progressivo decadimento delle funzioni cognitive, dovuto all’azione di due proteine, la Beta-amiloide e la proteina Tau, che si accumulano nel cervello causandone la morte cellulare. “Evidenze scientifiche ci dicono che l’attacco ai neuroni ed ai circuiti nervosi inizia almeno 15-20 anni prima della comparsa dei ‘tipici’ disturbi della memoria – ha spiegato Paolo Maria Rossini, Direttore Area Neuroscienze, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS-Università Cattolica, Roma. Questo perché nel nostro cervello c’è un numero enorme di cellule, circuiti e sinapsi ‘di riserva’ in grado di sostituire quelli danneggiati o distrutti dalla malattia, fino a quando non si arriva a una soglia limite, superata la quale il meccanismo degenerativo diventa inarrestabile.



“Il limite dei trattamenti terapeutici sin qui tentati – prosegue l’esperto – è stato proprio quello di essere somministrati in presenza di una sintomatologia già conclamata corrispondente ad una fase di malattia in cui le riserve plastiche del cervello sono esaurite. In sostanza, come voler curare il cancro in un paziente plurimetastatico. Per questo motivo, gli sforzi della ricerca sono sempre più tesi a individuare le caratteristiche precocissime e spesso visibili solo con l’ausilio di esami strumentali, così da intervenire il prima possibile con trattamenti specifici e supporti tecnologici”.



• IL PROGETTO ‘INTERCEPTOR’

L’Italia è in prima fila in questa attività di ricerca con il progetto ‘Interceptor’, che ha l’obiettivo di intercettare con precisione i soggetti che svilupperanno la patologia di Alzheimer. Il progetto coinvolge 735mila pazienti con diagnosi di demenza lieve che saranno seguiti per i prossimi tre anni e mezzo in 20 centri in tutta Italia. L’obiettivo è capire – attraverso la misurazione di sette biomarcatori – come evolve la demenza e come reagiranno i pazienti alle terapie.





• QUANDO PREOCCUPARSI E A CHI RIVOLGERSI

A partire dai 50 anni è normale che ci sia qualche piccola dimenticanza. Ma quando è il caso di preoccuparsi? “Quando si iniziano a dimenticare spesso i nomi delle persone, quando non si trovano i termini giusti delle cose, quando per più volte ci si dimentica dove si parcheggia l’auto e in famiglia ci sono già casi di demenza, allora è il caso di farsi controllare” suggerisce Rossini. Dove? In Italia esistono 500 centri UVA (Unità di Valutazione per l’Alzheimer) che sono dotati delle strumentazioni adatte e del personale adeguato per fare una diagnosi precoce.





Chiedi al neurologo nella rubrica I 100 esperti di salute



• UNA MALATTIA CHE COLPISCE LA FAMIGLIA

L’Alzheimer non colpisce solo il malato ma tutta la famiglia e soprattutto il caregiver che se ne prende cura ogni giorno, spesso per anni, sottoposto allo stress, alla stanchezza e alla sofferenza di vedere il proprio caro perdere sempre più la propria storia e i propri affetti. “La famiglia – ha ricordato Patrizia Spadin, Presidente AIMA-Associazione Italiana Malattia di Alzheimer – ha bisogno di essere appoggiata lungo il percorso di malattia, di acquisire le conoscenze necessarie per stare vicino al malato, ma anche di poter contare sui servizi di presa in carico. Le tecnologie digitali possono contribuire al miglioramento della qualità di vita di tutti i soggetti coinvolti. E i social network possono essere degli straordinari alleati perché consentono di vivere la malattia in una dimensione collettiva e partecipata, che aiuta ad avere una maggiore consapevolezza del problema.







Fonte