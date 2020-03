“QUANDO le parlo mi guarda senza capire e mi sembra se ne stia là, sul suo pianeta blu…”. Una caregiver descrive così una persona malata di Alzheimer. Parole per descrivere un paziente che accudisce ogni giorno. E da questa frase, che effettivamente rende bene l’idea di come appare agli occhi degli altri chi non si orienta più bene nel tempo e nello spazio, è nato il titolo del Concorso letterario promosso dall’Associazione de Banfield di Trieste, impegnata da oltre trent’anni nel sostegno delle persone anziane non autosufficienti e dei loro caregiver, ovvero dei familiari che li assistono.

Una ‘casa’ che si prende cura del caregiver

L’Associazione de Banfield ha aperto quattro anni fa una struttura completamente dedicata alla malattia di Alzheimer, e in particolare ai caregiver, Casa Viola. Si tratta di una vera e propria “casa”, la prima che ha scelto di occuparsi del sostegno e della salute di chi cura un malato di Alzheimer. Obiettivo principale ridurre lo stress del caregiver. La struttura abbina attività di formazione permanente (una vera e propria scuola, la neonata (D)Caregiver Academy) per conoscere la malattia e saperla affrontare (molta importanza sulla comunicazione con il malato), consulenze personalizzate e di gruppo, ad attività legate al benessere fisico e mentale (yoga, tecniche di benessere, laboratori di scrittura autobiografica e arte). Dal 2016 ha preso in carico circa 600 persone rilevando anche dati scientifici importanti per profilare il caregiver di un Alzheimer, capire quali sono i suoi bisogni e le risposte che vorrebbe sul piano dell’assistenza, dei servizi, della conciliazione lavoro famiglia.

Il concorso letterario

In questo contesto è nato il Concorso Letterario “La nonna sul pianeta blu” il cui titolo è ispirato ad una frase pronunciata proprio da una caregiver nel gruppo di sostegno che frequenta nella struttura triestina. L’obiettivo del concorso letterario “La nonna sul pianeta blu. Brevi racconti di memoria smarrita” è quello di raccogliere storie di memoria, in particolare quella fragile e perduta, riunire testimonianze di chi è stato o si trova accanto a un malato di Alzheimer, patologia che solo in Italia coinvolge circa 1 milione e 200 mila persone. Il concorso era aperto a tutti per l’invio di brevi racconti dedicati alla “memoria smarrita”. A presiedere la giuria è la scrittrice Michela Marzano, vincitrice del premio letterario Bancarella (“L’amore è tutto. È tutto ciò che so dell’amore”). Il suo ultimo romanzo, “Idda”, parla proprio di memoria perduta e di vite rimesse in discussione dopo la comunicazione della diagnosi di malattia di Alzheimer.

I racconti selezionati

Al Concorso sono giunti circa 150 racconti da tutta Italia. La giuria ne ha scelti 20 che saranno pubblicati il prossimo settembre in un libro editato in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer. Nell’ambito di questi 20, Michela Marzano ne ha scelti 3 per una menzione speciale, si tratta degli scritti: “Lei” – di Nausica Manzi di Motedorisio in provincia di Chieti; “Senza nome”, di Serena Barsotelli proveniente da Camaiore, in provincia di Lucca; La patente nel cassetto, di un’autrice, Martina Lusi, ancora della provincia di Chieti, Mozzagrogna. L’annuncio e le premiazioni dei vincitori sono previsti per venerdì 6 marzo a Trieste.







