NEL MONDO ogni tre secondi una persona sviluppa una forma di demenza. E in Italia, secondo le stime, la malattia riguarda almeno 1.241.000 persone: un esercito. È proprio guardando a questi dati che nella comunità scientifica e tra le associazioni dei pazienti è sempre più presente l’idea che, per affrontare nel modo migliore questa patologia, si deve mettere al centro la persona a 360 gradi. È intorno a questo concetto, allora, che a Milano a Palazzo Marino oggi è stato organizzato dalla Federazione Alzheimer Italia il convegno “Dalla famiglia alla comunità: l’innovazione al servizio della persona con demenza”, in occasione della XXV Giornata mondiale dell’Alzheimer.

L’innovazione – tecnica e scientifica – per aiutare la persona con demenza a continuare a vivere la propria vita. Nonostante una diagnosi che, una volta ricevuta, travolge la quotidianità: è questo il tema cardine dell’incontro pubblico. “Innovazione – conferma Gabriella Salvini Porro, presidente della Federazione – significa dare voce ai malati, ascoltare i loro bisogni quotidiani. E modificare l’approccio alla malattia”. Con un’assistenza che, appunto, parta non tanto dalla patologia, quanto dal paziente, dai suoi bisogni e dalla realtà nella quale vive. Cercando di combattere lo stigma e il pregiudizio che, solitamente, si accompagnano a questa malattia: “See the person, not the dementia”, “Guarda la persona, non la demenza” non a caso è il messaggio di Kate Swaffer, presidente di DAI – Dementia alliance international, l’associazione internazionale dei malati. Kate, ammalata da dieci anni, è volata a Milano dall’Australia proprio per fare da portavoce ai pazienti e diffondere durante l’incontro un messaggio chiave: la malattia non può e non deve essere staccata dalla persona. E quest’ultima, malgrado la sua patologia, può continuare a vivere inserita nella società, alla quale può ancora contribuire.



• LA “COMUNITÁ AMICA DELLE PERSONE CON DEMENZA”

Un concetto, questo, al centro dell’esperienza del “Paese ritrovato”, la prima cittadella italiana destinata alla cura delle persone con demenze, realizzata a Monza. E molto caro alla Federazione Alzheimer Italia, che proprio per favorire il re-inserimento dei pazienti dopo la diagnosi nella società, ad Abbiategrasso due anni fa ha avviato in collaborazione con la Fondazione Golci Genci la prima “Comunità amica delle persone con demenza”: un progetto pilota, che prevede che all’interno del comune alle porte di Milano vengano organizzati corsi di formazione ad hoc – destinati a vigili urbani, negozianti, bibliotecari – per spiegare loro in che modo devono relazionarsi alle persone con demenza. Dalle tecniche per non spaventarli, come rispettare il loro spazio vitale ed evitare di toccarli anche solo su una spalla. All’importanza di guardarli negli occhi quando gli si parla, in modo da “entrare” nel loro mondo e facilitare la comunicazione: piccoli accorgimenti che, nella vita quotidiana, possono sembrare cose da poco. Ma che per un malato, spesso disorientato e in difficoltà, possono fare la differenza.



Il progetto nel corso degli ultimi due anni è stato ampliato: oggi riguarda 14 realtà, tutte orientate a creare nel loro territorio dei percorsi di inclusione dei pazienti. Obiettivo, non tagliarli fuori dal contesto sociale nel quale vivevano prima della diagnosi: l’esperienza di quattro tra queste comunità (quella di Albino, in provincia di Bergamo; quella di Cavedine a Trento; quella di Cicala a Catanzaro; quella appunto di Abbiategrasso, in provincia di Milano) sarà allora affrontata nel corso del convegno, proprio per spiegare con esempi concreti – il corso di ginnastica per i pazienti organizzato ad Abbiategrasso, i gruppi di cammino organizzati ad Albino – come un’intera comunità può stare accanto a una persona anche dopo che questa riceve la diagnosi.