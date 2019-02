TENTATIVI di pillole della memoria, ricerche di nuove strade e ipotesi per affrontare le demenze e non solo. Di questi giorni alcune ricerche pubblicate con scoperte e speranzeLa mitofagia è un processo che ricicla i mitocondri (la centrale energetica della cellula) che sono difettosi. Secondo alcuni ricercatori questo meccanismo di “ripulitura” permette di “ritardare o prevenire i danni al cervello durante la malattia”. Su questa azione si sono concentrati gli studiosi danesi e norvegesi (università di Copenhagen e università di Oslo) pubblicando un articolo su Nature Neuroscience. «Se l’azione di ripulitura non funziona bene avviene un’accumulazione eccessiva di mitocondri difettosi nel cervello -, ha spiegato Vilhelm Bohr,del Center for Healthy Aging and National Institutes of Health di Oslo – Sia negli uomini che negli animali con Alzheimer questa carenza nel processo è presente, se interveniamo in animali vivi migliorando la ripulitura i sintomi dell’Alzheimer scompaiono». Sia nell’Alzheimer che negli stati di demenza si verifica un’accumulazione delle proteine tau e beta amiloide che inducono la cellula alla morte. In nuovi modelli animali i ricercatori hanno verificato che, spingendo la mitofagia, tale accumulazione tende a diminuire o rallentare.

Nei giorni scorsi durante l’annuale convegno dell’American Association for the Advancement of Science a Washington, ricercatori di Toronto hanno annunciato (e registrato negli Usa) una pillola, (sarà in sperimentazione entro due anni) che interverrebbe per rallentare anch’essa il processo dell’Alzheimer e sarebbe utile anche nella schizofrenia e depressione. I test su animali hanno dato risultati esaltanti: migliore memoria a solo mezz’ora dalla somministrazione della pillola in animali anziani, cellule cerebrali compromesse che si riattivano dopo due mesi di terapia. Etienne Sibille del Centre for Addiction and Mental Health di Toronto ne parla come di una medicina per la memoria perduta. Il britannico Guardian online ha dato risalto alla notizia. Il medicinale interviene sui livelli di uno specifico neurotrasmettitore collegato alle demenze, alla schizofrenia e alla depressione: i recettori Gaba, tra i principali inibitori del sistema nervoso centrale. Il medicinale sarebbe un derivato delle note benzodiazepine (come Valium e Xanax) ma con specifico target Gaba dell’ippocampo. I topi di laboratorio, ai test di memoria, hanno risposto con miglioramenti dopo mezz’ora dalla somministrazione della pillola. Avrebbe effetto su topi anziani e nessuno, invece, su topi giovani. Le prime sperimentazioni su uomini, comunque, riguarderanno la depressione.

Scienziati dell’University of Virginia School of Medicine hanno pubblicato su Cell Reports uno studio che mette nel mirino il cosiddetto “mosaicismo genetico”. Un variazione genetica che potrebbe spiegare perché i neuroni nel lobo temporale sono i primi a morire nell’Alzheimer, per esempio, e perché i neuroni dopaminergici sono i primi a morire nel Parkinson. Esiste, probabilmente (questa l’ipotesi) una vulnerabilità selettiva che muta rispetto alle diverse aree del cervello e nelle varie fasi della vita. La ricerca statunitense era iniziata affrontando la schizofrenia trovando nel cervello queste variazioni che, ci si aspettava, aumentano con l’invecchiamento. Invece no: tra i più giovani si ha maggior mosaicismo genetico che da anziani. Nei 15 soggetti analizzati, da un anno a 94 anni, si è vista questa correlazione invertita rispetto all’età. I neuroni con significative variazioni genetiche possono essere i più vulnerabili e destinati a morire prima, cosa che avviene nei casi di malattie neuredegenerative; persone che hanno questo tipo di neuroni, con queste variazioni nel lobo temporale, potrebbero essere, quindi, predisposte all’Alzheimer e altre malattie.

Un nuovo enzima che potrebbe portare a farmaci che inibiscono la produzione della proteina beta-amiloide, all’origine dell’Alzheimer, è invece il contributo della Boston University School of Medicine (BUSM) dopo uno screening su oltre 75 mila piccole molecole (Journal of Alzheimer’s Disease). Sul Journal of Neuroscience è apparso, infine, un lavoro dell’università di Barcellona (UBNeuro) sugli atrociti, un tipo di cellule del sistema nervoso centrale tra i primi colpiti dal processo di neuroinfiammazione, capaci di rilasciare proteine che favorirebbero la protezione dei neuroni. Lo studio è stata realizzato su modelli di topi.