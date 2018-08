Alzarsi dalla sedia, il segreto per star bene

(Fotogramma)

Alzarsi dalla sedia e muoversi per 2 minuti ogni mezz’ora. E’ questa la semplice soluzione contro i rischi della sedentarietà suggerita da uno studio dell’Università di Otago (Nuova Zelanda), pubblicato su ‘Sports Medicine’, che ha dimostrato come brevi periodi di attività ripetuti regolarmente riducono le concentrazioni di zucchero e di insulina nel sangue fino a nove ore dopo il pasto. “La maggior parte di noi trascorre circa il 75% delle giornate seduti e questo comportamento è stato collegato a un aumento dei tassi di diabete, di malattie cardiovascolari, di alcuni tumori e di mortalità generale – sottolineano i ricercatori -. Dovremmo trovare tutti dei modi per evitare di stare seduti troppo a lungo e aumentare invece la quantità di movimento che facciamo durante l’intera giornata. Anche pochi minuti ma frequentemente”.

La ricerca ha esaminato 44 studi internazionali che hanno valutato l’impatto metabolico e vascolare acuto dello stare seduti a lungo e dell’alzarsi da sedie e divani.