Oggi Alvin è stato ospite di Verissimo ed ha raccontato quello che succede a L’Isola dei Famosi in Palapa quando non c’è la diretta.

L’inviato del reality di Canale 5 ha anche fatto il nome del naufrago che gli ha dato più problemi.

“Quando sono diventato inviato i naufraghi mi hanno odiato. Credo che sia stata questione di tradimento.

Dal servizio fotografico, quando abbiamo iniziato a conoscerci, siamo diventati molto amici. Io ho stretto un bel rapporto con Ghezzal e Marco Maddaloni, credo per affinità e vissuto. Poi ho dormivo con Capparoni e Brosio per tre giorni. L’esperienza? Dimentichiamola. Diciamo che è stata difficile.

Paolo Brosio si è messo di traverso e mi ha creato quasi tutti i problemi lui. Poi ci siamo chiariti. Paolo è un ragazzo, un bimbo viziato e indisciplinato, sia quando ci dormivo in camera, che quando ero inviato.

Lui non ascoltava nulla, nemmeno i giochi. Parlava anche dopo la spiegazione dei giochi e parlava sopra le persone. Non ascoltava quello che avevo da dire io e anche Alessia Marcuzzi. Se parli sopra le persone non ti capisce nessuno. Mi ha fatto molto arrabbiare. – ha dichiarato Alvin – La cosa si è anche allargata agli altri naufraghi, che ovviamente non mi ascoltavano perché si erano legati al fatto che li avevo traditi.

Io con loro non posso parlare più di tanto. Quindi è un gioco di sguardi. La comunicazione con loro è in Palapa, in quel contesto mi annusano. Quando entro prima della diretta da lontano spesso mi dicono ‘che profumo hai?’ Io gli rispondo che è lo spray anti mosquitos. Sapete… loro sono abituati a odori strani, visto che non possono lavarsi molto. Poi ci sono i momenti di crisi, le crisi le hanno tutti a turni. Le ha avute Marco, Riccardo, ma anche Sara e gli altri. Io sono molto empatico, con gli sguardi gli parlo e poi li abbraccio. Comunico così e poi le cose con loro si sono chiarite. Anche Jo Squillo che mi ha lanciato il cocco adesso quando mi incontra dice ‘scusami non ero io’”.