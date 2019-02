Jo Squillo a L’Isola dei Famosi appena vede del cibo se lo nasconde nelle mutande, è più forte di lei: lo ha fatto durante la prova ricompensa della scorsa settimana e lo ha fatto anche durante la prova leader che abbiamo visto nel daytime di ieri.

La prova consisteva nel tenere in bocca dell’acqua di cocco, fare un percorso ad ostacoli e rovesciare l’acqua direttamente in un cilindro.

Al termine della prova (che hanno vinto Soleil Sorge ed il figlio di Brigitte Nielsen), Jo Squillo ha approfittato della confusione per mangiare un pezzo di cocco e nasconderne due pezzi nelle mutande.

Il gesto è stato però visto da Alvin che l’ha subito rimproverata: “Jo devi liberarti del cocco, ti abbiamo visto tutti. Lealtà nel gioco e in tutto. Hai ancora il cocco, levati il cocco dalle mutande!” / “Ma quale lealtà, il gioco è finito! Tieni, mangia!” ha risposto la cantante lanciandogli contro i pezzettini che aveva nascosto.

Il gesto (qua per vedere il video) ha molto stizzito Alvin e non mi stupirei se ricevesse una penalità durante la diretta.

Ma come si permette la sempre corretta e precisina Jo Squillo di tirare il cocco in faccia ad Alvin? #isola

Jo, sei vergognosa! Professi tanto il rispetto per le donne e sei la prima che non ne porta! Buttare in faccia ad Alvin il cocco ti ha fatto sentire bene? Come puoi pretendere determinate cose quando tu per prima inciti al rancore? Parli di educazione? Dov’è la tua?#Isola

— Vita (@Vita77178000) 26 febbraio 2019