Alvaro Soler, annunciata la data del suo primo concerto al Forum di Milano: “Sarà grandioso, dobbiamo pensare bene a tutti i particolari”.

Continua a crescere il successo di Alvaro Soler, il re dell’estate ormai da anni sulla cresta dell’onda grazie ai suoi continui successi che in pochi minuti diventano veri e propri tormentoni destinati a rimanere per settimane (o mesi) nei piani alti delle classifiche di ascolti e download. Dopo un’altra estate ai vertici, Soler ha annunciato la data del suo primo concerto al Forum di Milano, uno dei palcoscenici più prestigiosi del panorama italiano.

Alvaro Soler in concerto al Forum di Milano: la data

Alvaro Soler sarà al Forum di Milano il 9 maggio 2018, una data da segnare con la matita rossa sul calendario. Il concerto nel tempio della musica milanese è la testimonianza del successo del cantante che ha conquistato il pubblico italiano diventando di fatto una delle voci della colonna sonora dell’estate. Alvaro Soler è diventato sinonimo di spensieratezza e divertimento ma ha dimostrato di poter stupire anche con brani più impegnati e impegnativi.

“Sarà grandioso, costruiremo il palco, l’anno scorso mi sono divertito con un compagno di studi a buttare giù il progetto, dobbiamo pensare bene a tutti i particolari, sarà molto dinamico“, ha dichiarato Soler ai microfoni di Sky in occasione del suo incontro con i giornalisti a Milano.

I biglietti per il concerto al Forum di Milano di Alvaro Soler saranno in vendita su TicketOne dalle ore 10.00 del prossimo 6 settembre. Gli organizzatori dell’evento pensano che la serata possa far registrare il tutto esaurito.

Alvaro Soler, Mar de Colores

Il prossimo 7 settembre sarà pubblicato Mar de Colores, secondo album in studio di Alvaro Soler che intanto è impegnato negli incontri di rito con i fan. Il disco conterrà anche l’ultimo grande successo di Soler, La Cintura, che dalla sua pubblicazione ha fatto registrare oltre 130 milioni di riproduzioni solo si Spotify guadagnandosi il disco di platino.

Con il suo nuovo album il cantante vuole esplorare diversi aspetti del suo essere musicista dimostrando di non essere solo un cantante da hit dell’estate. L’esperimento ha suscitato una grande curiosità tra i fan, desiderosi di scoprire e conoscere un nuovo Alvaro Soler.

Di seguito il video de La Cintura di Alvaro Soler: