Kalinic, 31enne attaccante croato dell’Atletico Madrid, ex Fiorentina e Milan,

“Felice di essere qui”: visite mediche e poi la firma

Con ancora negli occhi le emozioni del derby di campionato all’Olimpico la Roma piazza due colpi di mercato last minute, a poche ore dalla chiusura del calcio mercato. Dopo Nikolasbarcato ieri sera nella Capitale e in mattinata a Villa Stuart per le rituali visite mediche prima di firmare il contratto (nei piani del tecnico Paulo Fonseca sarà il vice Edin Dzeko), il ds Gianluca Petrachi ha chiuso la trattativa per un altro rinforzo. Si tratta del 30enne esterno offensivo Henrikh Mkhitaryan, in arrivo dall’Arsenal, già atterrato in tarda mattinata all’aeroporto di Fiumicino con un volo Alitalia partito dall’aeroporto londinese di Heathrow.

Il centrocampista armeno, in maglietta bianca e jeans, accompagnato dalla moglie, è stato accolto dallo staff giallorosso e ha posato per le prime foto con la sciarpa della Roma al collo, “Sono felice di essere qui”, le prime parole a Fiumicino del giocatore, che arriva dall’Arsenal in prestito con diritto di riscatto. Tanti selfie e incitamenti da parte di operatori aeroportuali tifosi giallorossi e passeggeri: “Daje Mikhi”, “Forza Roma”, persino il suono del clacson di vetture all’uscita del Terminal 3, a cui il calciatore, a più riprese, ha risposto con un “Thank you”, sorrisi e il pollice alzato. Il giocatore, incalzato da fotografi e troupe, ha poi lasciato in auto lo scalo romano diretto a Villa Stuart, dove Mkhitaryan sosterrà le visite mediche prima della firma del contratto con il club di Pallotta.