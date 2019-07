“Questo è #JovaBeachParty altro che chiacchiere!”. Jovanotti pubblica su Facebook un mini video tratto dai suoi live con un messaggio che suona anche come una risposta alle polemiche degli ambientalisti sulle sue esibizioni nelle spiagge italiane. “Gioia pura, avventura, natura…e se è una femmina si chiamerà Futura! – scrive Jova – Rigeneratevi il corpo e lo spirito! (È una vertigine scorrere #jovabeachparty su Instagram, questi sette secondi delle otto ore di musica live sono presi da lì)”.

C’è anche un post scriptum in cui sottolinea che “con tutto questo c’è una visione, un’idea di mondo e la condivisione degli obiettivi da raggiungere”. Jovanotti ancora una volta ribadisce: “La spiaggia torna più pulita di quando siamo arrivati e usciamo con informazioni in più, una motivazione in più, e più consapevolezza delle cose da mettere in pratica senza sensi di colpa ma con la voglia di partecipare al cammino iniziato con WWF Italia e con chi lavora davvero sui temi dell’ecologia e della cura dell’ambiente”.



