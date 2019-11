Migliaia di persone senza energia elettrica, trasporti in tilt, strade bloccate: l’Alto Adige è alle prese con un’ondata di maltempo destinata a condizionare anche le prossime ore. Come si legge sulla pagina Facebook della provincia di Bolzano, sono 11.962 le utenze senza corrente, tutte le squadre di pronto intervento sono al lavoro per ridurre i disagi e ripristinare la normale fornitura di energia elettrica. Sono 56 gruppi di vigili del fuoco volontari impegnati attualmente in circa 80 interventi. A Lasa è segnalato un acquedotto fuori uso, il paese è servito con le autobotti, si lavora per riparare il ripetitore sul Corno del Renon.

