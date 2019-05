Chi è Enrique Iglesias, dai primi contratti ‘in incognito’ alla sua vita privata passando per le curiosità sul cantante spagnolo.

Ritmo latino travolgente e bell’aspetto, Enrique Iglesias è il terzo figlio di Julio, una delle icone della musica latino-americana. Cantante di successo, Enrique ha fatto di tutto per emergere ed imporsi lontano dall’ombra del padre.

Enrique Iglesias: età, altezza e primi passi nella musica

Nato a Madrid, in Spagna, l’8 maggio del 1975, Enrique Iglesias è alto 187 centimetri. Terzo figlio di Julio Iglesias e della modella Isabel Preysler, Enrique vive il divorzio dei genitori quando aveva appena tre anni. Vive inizialmente con la madre, poi a otto anni si trasferisce dal padre a Miami.

Anche grazie alla passione del padre, Enrique Iglesias muove ancora giovanissimo i primi passi nel mondo della musica ma lo farà in incognito, firmando il primo contratto usando uno pseudonimo per paura che potesse essere accusato di essere un raccomandato!

Enrique Iglesias

Enrique Iglesias: fidanzata, figli e vita privata

Enrique Iglesias è fidanzato da anni con Anna Kournikova, ex tennista considerata come una delle donne più sensuali nel mondo dello sport. La donna è diventata famosa dopo aver raggiunto le semifinali di Wimbledon nel 1997, quando aveva appena sedici anni.

La storia tra i due ha vissuto diversi alti e bassi ma la solidità della coppia non è mai stata veramente in discussione. Matrimonio in vista? Neanche a parlarne. Entrambi hanno affermato di essere felici della propria relazione e sopratutto dell’equilibrio che si è instaurato negli anni. Eppure nel 2015 la bella Anna aveva messo in bella mostra un anello di diamanti sull’anulare sinistro: molti avevano pensato che fosse il preludio al matrimonio o addirittura che i due si fossero sposati in gran segreto.

Nel 2017 Enrique Iglesias e Anna Kurnikova sono diventati genitori di due gemelli, un maschio e una femmina, Nicholas e Lucy. Per entrambi si tratta della prima esperienza da genitori.

“Vivo una relazione felice, questo è tutto ciò che conta. Credo nell’impegno. Credo nell’essere aperti e nel fidarsi l’un l’altro e nel rispettarci l’un l’altro completamente“, ha dichiarato Anna Kurnikova ai microfoni di Women’s Health.

Di seguito il video di Bailando di Enrique Iglesias:

Cinque curiosità su Enrique Iglesias

Andiamo ora alla scoperta di cinque curiosità su Enrique Iglesias:

• Negli anni trascorsi con il padre a Miami, Enrique Iglesias diventa un grande appassionato di moto d’acqua e windsurf.

• Nel 2011 Enrique Iglesias ha fatto scalpore parlando pubblicamente delle dimensioni del suo pene: “Non lasciatevi ingannare dal fatto che sono latino, avrò lo sguardo da spagnolo, ma non certo le dimensioni. Ho il pene più piccolo del mondo!“, ha dichiarato il cantante durante un suo concerto in Australia.

[amazon_link asins=’B001IF9WJG,B010GQH4OC,B000079BBT,B078WK4C4H’ template=’ProductCarousel’ store=’deltapictures-21′ marketplace=’IT’ link_id=’c88c9c3a-5211-11e8-9711-f917ad56f76e’]

• Il disco Euphoria è dedicato… al suo cane!

• Il tour mondiale che ha seguito la pubblicazione dell’album Cosas del amor del 1998 è il primo evento musicale itinerante mai sponsorizzato dal marchio McDonald’s. Lo strano connubio ha fatto discutere a lungo ma alla fine sia il disco che la tournée hanno avuto un grandissimo successo.

• Artista a tutto tondo, Iglesias ha lavorato come attore al fianco di Antonio Banderas e Johnny Depp nel film C’era una volta in Messico.

Fonte foto: Instagram.com/enriqueiglesias/