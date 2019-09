“Mai chiesto l’intervento, il conto non lo paghiamo“. I due alpinisti spagnoli salvati sulle Tre Cime di Lavaredo dopo aver rifiutato tre volte i soccorsi, David Crespo Martinez, 45enne taxista di Barcellona, e la compagna Susana Delhom Viana, spiegano al Gazzettino di non voler pagare il maxi conto in arrivo dall’Usl bellunese. Dietro quello che sta diventando il “caso dell’estate”, spiega il quotidiano, ci sarebbe solo un malinteso a causa della lingua straniera e l’apprensione della madre di Martinez che, in ferie col figlio, esperto rocciatore, non vedendolo rientrare dalla montagna ha chiamato mezzo mondo chiedendo aiuto.

Fonte